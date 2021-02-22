إسرائيل – زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فندق رويال بيتش في مدينة إيلات السياحية بمناسبة افتتاح فرع الفندقة من خلال الشارة الخضراء.

وقال نتنياهو أمس الأحد: “أتواجد هنا في إيلات للوقوف عن كثب على استخدام جواز السفر الأخضر. ويوشك هذا الفندق على فتح أبوابه في يوم الثلاثاء، حيث أتمنى بأن مدينة إيلات برمتها ستُفتتح باعتبارها جزيرة خضراء خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف: “وإذا جئتم وأنتم تحملون معكم جواز السفر الأخضر. فيمكنكم الدخول إلى الفنادق ويمكن طبعا التوجه إلى غرف اللياقة البدنية وغيرها من المرافق المتاحة”.

وتابع: “اللقاح متاح أمام الجميع. فأرجوكم، وأناشدكم التوجه لتلقي التطعيم”.

وأضاف: “خذوا جواز السفر الأخضر الخاص بكم وتوجهوا للفنادق، وبعد ذلك للمطاعم، والرحلات الجوية، وعودوا للحياة الطبيعية وحافظوا على الحياة”.

المصدر: RT

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