إسبانيا – حقق فريق إشبيلية فوزه السادس تواليا في الدوري الاسباني لكرة القدم، عندما تغلب على مضيفه أوساسونا 2-0، امس في ختام المرحلة الرابعة والعشرين، وأطاح ببرشلونة من المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف سجله دييغو كارلوس في الدقيقة 19، ثم أضاف لوك دي يانغ الهدف الثاني في الدقيقة 49.

واستفاد النادي الأندلسي بأفضل طريقة ممكنة من الهدية التي قدمها له فريق قادش بارغامه مضيفه برشلونة على التعادل الايجابي 1-1 في عقر داره الأحد، ليطيح به من المركز الثالث بفارق نقطة، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، مقابل 47 للنادي الكاتالوني، الذي سيحل ضيفا عليه في قمة المرحلة 25 السبت المقبل، علما أن الفريقين يملكان مباراة مؤجلة.

ويتجدد لقاء الفريقين في الثالث من مارس المقبل في مسابقة الكأس المحلية، بعدما وضع إشبيلية قدما في النهائي بفوزه على برشلونة بالذات 2-0 في ذهاب الدور نصف النهائي.

وضيق إشبيلية الخناق على الوصيف ريال مدريد، صاحب 52 نقطة والفائز على بلد الوليد بهدف وحيد.

وعوض إشبيلية خسارته على ملعبه “رامون سانشيس بيسخوان” أمام بوروسيا دورتموند الالماني بخسارته 2-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبية، عوضها بفوزه السادس تواليا في الدوري، فيما لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 13 الاخيرة في “لا ليغا”.

المصدر: “أ ف ب”

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