بروكسل – أفاد مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.9 بالمئة في يناير/كانون ثاني الماضي ما يشير إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكلفة الخدمات.

وأوضح المكتب في تقرير، أن زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية في المنطقة (تضم 19 دولة) أدت إلى ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، بعد انخفاض الأسعار على مدى شهور، مما بدد أثر الاتجاه النزولي للطاقة التي انخفضت أسعارها.

ويعد ارتفاع التضخم السنوي في يناير الماضي هو الارتفاع السنوي الأول منذ يوليو / تموز 2020.

وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمئة بالشهر الماضي، مقابل ارتفاع 0.3 بالمئة في ديسمبر/كانون أول السابق عند نفس توقعات المحللين.

وحسب البيانات، ارتفعت أسعار الطاقة المتقلبة 3.8 بالمئة على أساس شهري لكنها ما تزال منخفضة 4.2 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.2 بالمئة على أساس شهري و2 بالمئة على أساس سنوي.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا المتحدة.

الأناضول

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