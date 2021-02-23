الولايات المتحدة – تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح امس مع صعود عوائد السندات واحتمالات تزايد التضخم، ما أثار مخاوف بشأن قيم الأسهم وأثر سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي 113.20 نقطة، أو ما يعادل 0.36 بالمئة، إلى 31381.12 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة “وول ستريت” بينما نزل المؤشر “ستاندرد آند بورز500” القياسي 21.20 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3885.55 نقطة.

وهبط المؤشر “ناسداك” المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 13714.20 نقطة.

المصدر: “رويترز”

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