الرياض – دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فلاح الحجرف، إلى “ممارسة الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية، للانخراط بالعملية السلمية”، مطالبا إيران بالكف عن “التدخل بشؤون الدول الداخلية”.

وحث فلاح مبارك الحجرف، الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي، خلال اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الرياض، على “الضغط على الحوثيين لوقف الهجوم على مأرب واستهداف المدنيين، ووقف الاعتداءات بالصواريخ والمسيرات، على المملكة العربية السعودية”، لافتا إلى “أهمية حشد الجهود الأممية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني”، كما ثمن انعقاد المؤتمر الرفيع المستوى حول التعهدات المالية للأزمة الإنسانية في اليمن، الذي سيعقد افتراضيا يوم 1 مارس 2021.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون إيران، إلى “التخلي عن سلوكها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار، من خلال دعم الجماعات الإرهابية”.

وفي الإطار الإقليمي، أكد الحجرف “ضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة”، مشيرا إلى أن “مجلس التعاون يؤمن بالأمن والاستقرار وتعزيز جهود التنمية في المنطقة”.

واستعرض فلاح مبارك الحجرف، جهود المجلس في “دعم الأمن والاستقرار في اليمن”، مشددا على الدور الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في “دعم الحكومة الشرعية باليمن، من خلال المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216”.

المصدر: “موقع مجلس التعاون الخليجي”

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