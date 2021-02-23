روسيا – هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المواطنين الروس بمناسبة “عيد حماة الوطن”، وأثنى على قدرات الجيش واستعداده لمواجهة التحديات المعقدة بشكل فعال وحازم.

وقال بوتين في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي، إن “العالم الآن يتطلب يقظة واستعدادا دائمين للاستجابة لأصعب التحديات، والعمل بكفاءة وحزم وفعالية”.

وأضاف الرئيس الروسي: “جيشنا وأسطولنا يتقنان القيام بذلك، نحن فخورون بقدراتهما القتالية وتدريبهما وامتلاكهما للمعرفة الحديثة وأحدث الأسلحة “.

ويعتبر هذا العيد، الذي يصاف 23 فبراير من كل عام، مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ورمزا للشجاعة والإخلاص للوطن.

المصدر: نوفوستي

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