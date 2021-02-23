ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض إنه لا داعي لعقد جلسة مجلس النواب في سرت أو غدامس أو صبراتة، في ظل وجود أكثر من 140 نائبًا بطرابلس، خاصة وأن الوقت لا يسمح لتنقل النواب من مدينة إلى أخرى.

الرعيض اقترح خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد عقد جلسة للنواب في طرابلس، ومن بعدها يتم الانتقال لعقد جلسات في كل المدن الليبية، مؤكدًا أنه ليست لدى الجميع أي مشكلة في أي مدينة، بحسب قوله.

وأضاف: “في سرت تواصلنا مع أعضاء لجنة 5+5 المكلفين من الطرفين والذين أكدوا لنا أن سرت آمنه ولا خوف علينا، ونحن لا نخاف من أهلنا في سرت، لكن لا يوجد مطار هناك، ما سيضطرنا للنزول في مدينة السدرة التي تبعد حوالي 200 كيلو متر عن طرابلس. الموضوع الآخر يتمثل بعدم وجود فنادق في سرت يفوق الـ 200 سرير، لجنة الـ 5+5 مكلفة بأمور عسكرية، ولا نريد ادخالها في الأمور السياسة”.

وتابع: “نحن لا نريد التكلم عن المرتزقة، ربما يكونون موجودين في قاعدة بوهادي، بكل تأكيد وجود المرتزقة في ليبيا أمر غير مقبول ويجب خروجهم، لكننا نتكلم عن داخل مدينة سرت لا توجد إمكانيات لوجستية للاجتماع هناك، ومن الغريب وغير المنطقي ذهاب 140 نائبًا لعقيلة صالح ومعه 4 نواب”.

كما أكد على أن العاصمة طرابلس آمنة والنواب فيها مستعدون للتوجه لحضور جلسات البرلمان في صبراتة لأنها قريبة وغدامس، لكن سرت حاليًا غير جاهزة لعقد جلسة، متمنيًا أن تكون الجلسة في طرابلس.

وأردف في ختام حديثه: “إن تعذر قدوم عقيلة صالح بطرابلس ويريدها في صبراتة فليتفضل، ولجنة الـ 5+5 تحميه، مع أننا متأكدين أنها آمنه بدون لجنة الـ 5+5، عدد الأعضاء في طرابلس سيشاركون فيها بعدد يزيد عن 140 نائبًا الذين جاءوا ليتشاوروا ويشاركوا في تشكيل الحكومة، هو اجتماع مع النائب الأول والثاني ومحاولة إقناعهم لعقد جلسة في طرابلس وعدم التمترس بوجودهم برئاسة مجلس النواب لمدة 6 سنوات، وإن أبوا سنجتمع ونعقد جلسة بدونهم، وستكون جلسة ناجحة ونستمر بمجلس النواب؛ لأن المجلس هو الأعضاء وليس مقره ورئاسته”.

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