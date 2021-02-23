السويد – استخرج العلماء أقدم حمض نووي DNA على الإطلاق من أنياب حيوانات الماموث التي كانت تقطن شمال شرق سيبيريا قبل 1.2 مليون سنة، وذلك في إطار بحث يوسع آفاق فهم الأنواع المنقرضة.

وقال الباحثون يوم الأربعاء إنهم استخلصوا الـ”دي.إن.إيه” من رفات ثلاثة من حيوانات الماموث التي تنتمي لفصيلة الأفيال وكانت من الثدييات الضخمة التي هيمنت على الطبيعة في العصر الجليدي، وكانت مدفونة تحت طبقة من الجليد مما ساهم في حفظ المادة الوراثية القديمة.

وعلى الرغم من بدء اكتشاف الرفات في سبعينات القرن العشرين فإن استخراج الحمض النووي تطلب وسائل علمية جديدة.

وقد يسلط استخراج هذا الحمض النووي الضوء على بعض الأنواع المنقرضة لكن بعضها الآخر لا يزال بعيد المنال كالديناصورات التي انقرضت قبل 66 مليون سنة.

وقال لوف دالين أستاذ علم الوراثة التطوري في مركز علم الوراثة الأثري بالسويد وقائد البحث الذي نشرته دورية “نيتشر”: “يعد هذا إلى حد بعيد أقدم “دي.إن.إيه” يجري استخراجه”.

وقبل ذلك، كان أقدم “دي.إن.إيه” مستخرجا من حصان عاش في منطقة يوكون الكندية قبل حوالي 700 ألف سنة، وكان أول ظهور للنوع البشري المعروف بهومو سابينس قبل حوالي 300 ألف سنة.

ومعظم المعلومات عن كائنات ما قبل التاريخ تستند إلى دراسة أحفوريات الهيكل العظمي التي لا تنبئ بالكثير عن الكائن خاصة في ما يتعلق بالعلاقات والخصال الوراثية.

المصدر: رويترز

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