الرياض – توقع البنك المركزي السعودي، استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الربع الأول من 2021، نتيجة رفع ضريبة الأثر الحسابي لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة اعتبارا من النصف الثاني 2020.

واعتبارا من يوليو/تموز الماضي بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وحسب تقرير حديث، الثلاثاء، لا يتوقع البنك أن يشهد التضخم تغيرا ملحوظا مقارنة بالربع الرابع 2020.

وكان التضخم السنوي قد ارتفع 5.6 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وتشير توقعات البنك الدولي لمؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية، إلى ضغوط تضخمية لبعض القطاعات لعام 2021، منها ارتفاع الطاقة 7.8 بالمئة والأسمدة 1.5 بالمئة.

وبحسب التقرير، تشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الضغوط التضخمية لعام 2018.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares