عُمان – أظهرت البيانات المالية للبنوك العُمانية المدرجة ببورصة مسقط، انخفاض صافي الأرباح خلال 2020 بنسبة 32.5 بالمئة، قياسا مع العام السابق.

يأتي التراجع بنسبة الثلث تقريبا، إثر تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على القطاع المصرفي بالسلطنة.

وحسب مسح أجره “الأناضول” استنادا للبيانات المالية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط، بلغت أرباح البنوك 273.1 مليون ريال (711.5 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 404.67 مليون ريال (1.05 مليار دولار) في 2019.

ورصد المسح تراجع أرباح 5 بنوك خلال العام الماضي، تصدرها البنك الوطني الذي هبطت أرباحه بنسبة 64.7 بالمئة إلى 18.1 مليون ريال (47.16 مليون دولار).

وسجلت أرباح بنك مسقط (أكبر بنك في البلاد من حيث الموجودات) تراجعا بنسبة 11.9 بالمئة إلى 163.36 مليون ريال (425.66 مليون دولار).

وحسب المسح، سجل بنك “اتش أس بي سي عمان” الخسارة الوحيدة خلال العام الماضي بقيمة 8.21 مليون ريال (21.39 مليون دولار).

في المقابل، سجل بنكي “نزوي” و”ظفار” نموا بالأرباح السنوية بنسب 8.7 بالمئة و1.14 بالمئة على التوالي.

وبلغت أرباح بنك نزوي نحو 11 مليون ريال (28.6 مليون دولار) خلال العام الماضي، بينما سجلت أرباح “ظفار” نحو 30.6 مليون ريال (79.7 مليون دولار).

وأظهر المسح أن أرباح بنك صحار بالعام الماضي سجلت تراجعا بنسبة 41.84 بالمئة إلى 20 مليون ريال (52.1 مليون دولار)، فيما هبطت أرباح “عمان العربي” بنسبة 56.5 بالمئة إلى 14.2 مليون ريال (37 مليون دولار).

وفي الربع الأخير من 2020، سجلت أرباح البنوك العمانية المدرجة تراجعا بنسبة 42 بالمئة إلى 56.9 مليون ريال (148.2 مليون دولار).

وتأثر اقتصاد سلطنة عمان خلال العام الماضي جراء تفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط وانعكس ذلك على القطاع المصرفي ورفع من درجة المخاطر وانخفاض جودة الائتمان.

وقامت البنوك العمانية بتجنيب مخصصات ضخمة لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة من أزمة كورونا واستمرار الضغط المؤثر على أسعار النفط.

الأناضول

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