إيطاليا – حصل السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على جائزة ساخرة عبارة عن مجسم ذهبي لحيوان “الخنزير”، وذلك عقب خسارة فريقه لديربي الغضب بنتيجة 0-3.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إبرا قال عند استلام الجائزة: “خسارة الديربي؟ كان الأمر صعبا. ارتكبنا العديد من الأخطاء، لكننا سنتعافى”.

وتابع: “سأذهب إلى المباراة التالية ومعي الجائزة، ربما تجلب لي الحظ”.

وأضاف: “المشاركة في مهرجان سانريمو؟ في الوقت الحالي أركز فقط على المباريات”.

ويقام مهرجان “سانريمو” أو ما يعرف في إيطاليا بمهرجان الربيع، في الأسبوع الأول من شهر مارس كل عام في إيطاليا، ويشهد عدة حفلات موسيقية بحضور كبار الشخصيات والنجوم.

وأثارت أنباء مشاركة زلاتان في المهرجان الجدل بسبب فرضية فقدان ميلان لنجمه السويدي لمدة أسبوع كامل بسبب مشاركته في المهرجان.

وجائزة “الخنزير الذهبي” هي جائزة إيطالية ساخرة، أسسها المنتج أنطونيو ريتشي عام 1996، وتمنح لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، ويتسلمها الفائز/الخاسر، بغرض الدعابة.

وكان أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، رفض استلام نفس الجائزة منذ أسبوعين، بعد إقصاء فريقه من مسابقة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

المصدر: calciomercato.com

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