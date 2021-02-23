ليبيا- عقد رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله اجتماعًا مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، بمشاركة عدد آخر من المسؤولين في البلدية.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع تناول سبل تعاون بلدية مصراتة مع المؤسسة، لإصلاح مشكلة التعدي على خطوط نقل الغاز الممتدة على طول الساحل ولمسافات داخل حدود البلدية، والمخاطر التي قد تنجم عن البناء العشوائي وغير القانوني على مسارات هذه الخطوط.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد مناقشة ما يمكن أن تقدمه المؤسسة من دعم ومساعدات عن طريق إدارة التنمية المستدامة، بناء على الاحتياجات الملحة للبلدية، خاصة في مجالي الخدمات والصحة ووفقًا للإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن؛ بسبب شح الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة للقيام بمهامها.

واختتم البيان بالإشارة الى استمرار المؤسسة في مساعيها لرفع الطاقة الإنتاجية للثروات الطبيعية، وأن الاجتماع تحدث عن مقترح البلدية لإدخال الطاقات المتجددة النظيفة في بعض المناطق داخل البلدية، وما تشكله من مردود اقتصادي كبير وتوفير للمبالغ الضخمة المصروفة على المحروقات لتوفير الطاقة الكهربائية.

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