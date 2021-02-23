فيرمينو يستفز جمهور ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد (صورة)

إنجلترا – أثار البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، استفزاز جماهير “الريدز” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام فيرمينو بوضع إعجاب على صورة مواطنه ريتشاليسون في صورة نشرت على “إنستغرام”، وذلك عقب إحرازه هدف التقدم لإيفرتون أمام ليفربول والاحتفال على ملعب “أنفيلد”.

ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، أثار تصرف فيرمينو استياء جمهور الفريق الإنجليزي الأحمر، ولقي العديد من التعليقات الغاضبة.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة مزدوجة بخسارته التاريخية في “ديربي الميرسيسايد” أمام جاره وغريمه اللدود إيفرتون، السبت الفائت، وذلك ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي إيفرتون ريتشارليسون وجيلفي سيجوردسون.

المصدر: وكالات

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