ليبيا – أصدرت البعثة الأممية بيانًا بشأن النشاطات التي قام بها المبعوث الأممي يان كوبيتش خلال الفترة الممتدة من الـ14 من فبراير الجاري وحتى الـ21 منه.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه النشاطات تضمنت مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي، بضمنها قيادة حكومة الوفاق ومؤسساتها الأمنية، وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف البيان أن اللقاءات شملت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والقوات المسلحة وأعضاء لجنة الـ10 من الطرفين، ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط، وأعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخرًا من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وأوضح البيان أن النقاشات تناولت التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، والخطوات التالية ذات الأولوية، ولا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب؛ للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة.

وتحدث البيان عن ضرورة ضمان التقدم المطّرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر المقبل، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما فيها التصدي لوباء كورونا وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ووفقًا للبيان رحب كوبيتش بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مع التشديد على أهمية احترام جميع المؤسسات لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل، مع مواصلة كوبيتش المشاركة في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن كوبيتش سيدعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، التي ينبغي التسريع بها بالتزامن مع التقدم المتحقق في المناقشات بشأن التعيينات في المناصب السيادية، فيما أثنى كوبيتش على لجنة الـ10، لما قامت به من عمل يحتذى به لتنفيذ مهمتها.

وقدم كوبيتش التشجيع للجنة لمواصلة التقدم المطّرد واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي، داعيًا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وشدد كوبيتش في البيان على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي كقوة تحول دون الانقسام والجمود، وتعمل من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي الذي يتوق إلى انتخابات ديموقراطية وسلطة تنفيذية موحدة، تنهي سلسلة الإدارات الانتقالية المتكررة.

ونبه كوبيتش في البيان إلى أهمية استمرار دور ومسؤوليات الملتقى، وأهمية خارطة الطريق الخاصة به، مع الإشارة بشكل خاص إلى الدعم واسع النطاق على الصعيدين الوطني والدولي لنتائج اجتماع الملتقى الذي انتخب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، المكلفة بالسير بالبلاد نحو انتخابات ديسمبر المقبل.

واختُتم البيان بتجديد كوبيتش تأكيده التزام البعثة الأممية القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها، واستعادة سيادتها الكاملة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.

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