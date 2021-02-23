عمان – بحث الأردن والعراق، الثلاثاء، آلية تنفيذ المدينة الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، التي أعلن عنها نهاية العام الماضي.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد أردني برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي إلى بغداد بدأت امس التقت خلالها نظيرها العراقي منهل عزيز الخباز، حسب بيان مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ووزارة الصناعة العراقية.

وأعلن عن المدينة الاقتصادية المشتركة نهاية العام الماضي، خلال زيارة لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى بغداد، وتم في حينه، تكليف الشركة العراقية الأردنية للصناعة، للقيام بالإجراءات والدراسات الأولية اللازمة.

وأكدت الوزيرة الأردنية، حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق في كافة المجالات “وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة”.

وقال البيان إن الزيارة -لم تحدد مدتها- لبغداد “تأتي في إطار استكمال المباحثات الثنائية، الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة لزيارة رئيس الوزراء الأخيرة للعاصمة العراقية”.

ونسب البيان للوزير العراقي القول، إن “الخطوة الأولى ستكون في مجال الصناعات الدوائية، إضافة إلى التعاون في مجال اللقاحات والمُبيدات الزراعية، وفي مجال صناعة الألبسة، فضلاً عن صناعات البتروكيماويات والأسمدة”.

وأكد الخباز “استمرار النقاشات لتنفيذ المدينة الاقتصادية المُشتركة، لتكون عمل حقيقي بين الشريكين العراقي والأردني” .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 448.3 مليون دينار أردني (632 مليون دولار) خلال 11 شهرا الأولى من 2020، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares