ليبيا – قال مدير مركز العزل بسبها ناصـر حمد إن المركز اتفق مع المجلس البلدي سبها على وضع آلية تعبئة أسطوانات الأكسجين من مُستشفى براك العام؛ باعتبار أن مصانع الأكسجين الموجودة في البلدية لا تكفي لتغطية العجز في المركز.

ناصر وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخـوان المسلمين أمس الإثنين، أوضح أن مركز سبها الطبي يمُد مركز العزل بأسطوانات الأكسجين، مضيفًا أن عدد الأسطوانات التي تُعبأ يوميا ليس ثابتًا، وتصل إلى 40 أو 50 أسطوانة، على حسب إنتاجية المصنع.

وبيّن أن المواطنين والمجلس البلدي تعاونوا في تعبئة 260 أسطوانة، وهناك نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمُشغلات المواد اللازمة بالنسبـة للمعمل.

وأضاف أن عدد الوفيات انخفض مُقارنة بالموجة الأولى؛ لأن المُصابين في الموجة الأولى لا يأتون إلى مركز العزل إلا عند وصولهم إلى المرحلة النهائية.

ناصر أشار إلى ازدياد عدد الإصابات هذه الفترة؛ لأن المُصابين يأتون بشكل مُباشر إلى المركز، وتصل عدد الإصابات التـي تدخل المركز في اليوم إلى أربعة إصابات.

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