اليمن – أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي لا تبدي أي نوايا جادة نحو تحقيق السلام في بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، في الرياض، وفق الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف بن مبارك: “تصرفات جماعة الحوثي تظهر بشكل واضح أنها لا تبدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق السلام أو تجاه الحفاظ على أرواح اليمنيين”.

وتابع: “المليشيات الحوثية أدمنت الحرب، واسترخصت أرواح اليمنيين، وخاصة الأطفال الذين تزج بهم في أتون معاركها الخاسرة، تنفيذاً لأوامر النظام الإيراني لزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة”.

ودعا الوزير اليمني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى “ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإجبارها على وقف العنف والقبول بحل سياسي يحقق السلام في اليمن”، حسب المصدر ذاته.

والإثنين، بدأ المبعوث الأمريكي ليندر كينغ، زيارة إلى دول الخليج تستمر 10 أيام، يبحث خلالها سبل حل الأزمة اليمنية، بالتزامن مع تصعيد عسكري بين قوات حكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات يمنية، خاصة في محافظة مأرب (شرق).

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأناضول

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