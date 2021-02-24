إسرائيل – صدقت الحكومة الإسرائيلية على فرض حظر تجوال ليلي خلال عيد “بوريم” بدءا من الخميس وينتهي الأحد المقبل، وذلك سعيا لحصر انتشار كورونا.

ويبدأ حظر تجوال ليلي خلال عيد بوريم، (مساخر) بدءا من الغد وحتى السبت المقبل، في الثامنة والنصف من كل مساء وحتى الخامسة صباحا.

ويمنع خلال هذه الفترة التواجد في منزل الغير والخروج من البيوت لأكثر من ألف متر، كما ستعطل حركة المواصلات العامة بين المدن.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أن التجمهر ممنوع ليلا ونهارا، ويسمح بتجمع حتى عشرة أشخاص في مبنى مغلق، وعشرين شخصا كحد أقصى في المناطق المكشوفة.

هذا وتبين أن الشرطة لن تستطيع تطبيق حظر التجمهر في البيوت ليلة عيد بوريم وحتى صبيحة بعد غد الجمعة.

وذكر ديوان الرئاسة أن الشرطة كانت تعمل بموجب قانون منع الضوضاء لدخول المنازل لفرض أنظمة كورونا، غير أن هذا القانون يستثني ليلة بوريم. ومع ذلك فانها مستعدة لفض أي حفل سيقام في قاعات او مناطق صناعية.

المصدر: مكان

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