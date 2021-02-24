استقالة نيل لينون من تدريب سلتيك الاسكتلندي

استقالة نيل لينون من تدريب سلتيك الاسكتلندي

إنجلترا – استقال مدرب فريق سلتيك الاسكتلندي، نيل لينون، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق باشرافه هذا الموسم، كما أعلن النادي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن النادي: “يعلن نادي سلتيك لكرة القدم اليوم بأن مدربه نيل لينون استقال من منصبه كمدرب للفريق، مع مفعول فوري”.

وأضاف: “خدم نيل النادي بتميز لاعبا ومدربا وحقق في صفوفه نجاحات كثيرة آخرها الثلاثية المحلية في ديسمبر”.

بيد أن المدرب البالغ 49 عاما فشل في إعادة التوازن إلى فريقه خلال حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم وشعر بأنه من مصلحة الجميع ان يستقيل من منصبه.

ويتخلف سلتيك بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسكتلندية، رينجرز، الذي يشرف على تدريبه أسطورة ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد.

وكان لينون حل بدلا من الإيرلندي براندن رودجرز (مدرب ليستر سيتي الانجليزي حاليا) عام 2019 ونجح في قيادة الفريق إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين، وكأس اسكتلندا مرتين، بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسيشرف على تدريب فريق سلتيك المدرب المساعد، جون كيندي، بصورة موقتة.

المصدر: “أ ف ب”

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