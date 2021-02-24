ليبيا – أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو عدم وجود أي مشكلة بين بلاده وليبيا، فهما يخططان للعمل معًا في عدة مجالات مهمة تهدف لتحقيق مصالحهما.

تأكيد بارتولو جاء في تصريحات خص بها صحيفة “تايمز أوف مالطا” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، فالأولى تواصلت معه للرد على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة الأخير، الذي ربط لقاءه بنظيره المالطي روبرت أبيلا بإبداء مالطا الاحترام لليبيين ممن يزورون هذا البلد.

وأشار بارتولو إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأممي يان كوبيتش بعد خطاب الدبيبة؛ للحديث عن العمل المتوقع من النواب الليبيين لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكدًا توجيه الدعوة إلى الاجتماع في جلسة برلمانية لهؤلاء بروح الوحدة الوطنية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة “مالطا توداي” عن بارتولو دعوته للاتحاد الأوروبي إلى مزيد من المشاركة الملموسة في دعم الانتعاش الاقتصادي لجيرانه الجنوبيين، بما في ذلك ليبيا، مبينًا خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد أهمية عدم الاستهانة بدعم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

وشدد بارتولو على وجوب الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبيرة والعمل على إعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل الإفريقي، لما لها من آثار مباشرة أوسع في البحر الأبيض المتوسط​​ فيما يتعلق بتدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، ما يتطلب مزيدًا من التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي.

ترجمة المرصد – خاص

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