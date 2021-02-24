“الخزانة الأمريكية”: سنعمل مع إيطاليا ومجموعة العشرين لتحسين الدعم للدول المنخفضة الدخل

“الخزانة الأمريكية”: سنعمل مع إيطاليا ومجموعة العشرين لتحسين الدعم للدول المنخفضة الدخل

الولايات المتحدة – أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها أبلغت محافظ البنك المركزي الإيطالي بأنها ستعمل بشكل وثيق مع إيطاليا الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، على تحسين الدعم للدول منخفضة الدخل.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن يلين أجرت اتصالا هاتفيا مع محافظ بنك إيطاليا المركزي اجناسيو فيسكو قبل اجتماع افتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يوم الجمعة.

وأكدت الوزيرة الأمريكية أنها ستعمل مع إيطاليا على تحسين الدعم للدول المنخفضة الدخل وإنهاء جائحة فيروس كورونا وضمان تعاف عالمي قوي ومكافحة تغير المناخ.

ويقول مسؤولون إيطاليون إنهم يعتزمون حث مجموعة العشرين على مساندة إصدار جديد بقيمة 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الفقيرة، وهو تحرك عارضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: “رويترز”

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