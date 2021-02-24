ليبيا – وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اللقاء الذي جمعه مع السفير التونسي الأسعد العجيلي بـ “الأخوي الإيجابي”.

الدبيبة والعجيلي ناقشا وفقًا للتغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سبل تحقيق شراكة أكثر فاعلية تليق بتونس.

وأبدى تطلعه إلى أن تكون المنطقة الحدودية عامل استقرار وتنمية مشتركة للطرفين، مشيرًا إلى أن زيارتها ستكون ضمن أولويات برنامج الزيارات الخارجية للحكومة.

وفي سياق آخر قال إنه لديهم خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، لافتًا إلى أن عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني، بحسب قوله.

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