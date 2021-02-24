ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائباه موسي الكوني وعبد الله اللافي ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بمسؤولين أوروبيين اثنين.

وبحسب بيانات صحفية تابعتها صحيفة المرصد التقى الـ4 بسفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد وسبل دعم الرئاسي الجديد والحكومة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي، للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، فيما شدد ساباديل على تقديم الاتحاد الدعم الكامل للرئاسي الجديد، الذي طالب بدوره بضرورة توفير لقاح وباء كورونا في أقرب وقت ممكن.

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