ليبيا – أكد المحلل المالي سليمان الشحومي أن الأزمات أصبحت تعصف بشدة في النظام المصرفي الليبي الرسمي، ما يدفع بقوة إلى انهيار شامل.

الشحومي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأربعاء أن المقاصة وإرجاع الصكوك ورفض تسويتها بين أعضاء النظام المصرفي الرسمي، إجراءات أساسية لتحقيق معالجات شاملة وحقيقية وإنقاذ النظام المصرفي الليبي.

وشدد على أهمية دمج المنظومة المصرفية غير الرسمية في الدورة النقدية، لتكون جزءًا منها وليست منافسة لها، وأن تكون عملية الدمج وفقًا لقواعد ترسخ الحرية الاقتصادية ورفع القيود الكمية وتحرير الأسعار بالدرجة الأولى.

الشحومي اعتبر أن باقي الخطوات تأتي تباعًا في إطار برنامج يشترك في إعداده المصرف المركزي الموحد، والمصارف التجارية الرسمية وغير الرسمية.

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