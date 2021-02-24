وقال مدير الشعبة علي هادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان “الرقابة الصحية نفذت حملتين بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة للتاكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري”، مشيرا الى “ضبط ١٠٠ كغم من المواد المنتهية الصلاحية واتلافها ضمن محاضر اتلاف اصولي في مواقع الطمر الصحي”.

واضاف ان، “الفرق الصحية التابعة لشعبة الرقابة الصحية ستستمر في تنفيذ الحملات الرقابية على جميع المحال والاسواق ضمن الرقعة الجغرافية من اجل سلامة المواطنين من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية”.

ودعا المواطنين الى “التعاون مع فرق الرقابة الصحية والابلاغ عن المحال المخالفة للشروط الصحية او تحتوي على مواد تالفة او منتهية الصلاحية”.