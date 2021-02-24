ليبيا – أقر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي زعيم جماعة الإخوان في تونس بأن بلاده لم تبذل جهدًا كبيرًا للمساهمة في حل الأزمة الليبية؛ رغم أنه كان من المفترض أن تكون بلاده الساحة التي تدار فيها مساعي حل الأزمة.

الغنوشي وفي مقابلة مع إذاعة ”ديوان آف آم” وفقًا لما نقله موقع قناة “نسمة” التونسية قال: “للأسف لم نستغل الفرص، فتونس كان حضورها ضئيلًا؛ رغم أن أهم قضية يمكن أن تؤثر في البلاد هي القضية الليبية”.

وأضاف: “أقدر أن 50% من مشاكل تونس يمكن أن تحل في ليبيا، يكفي أن يتحول نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا، ستنتهي مشاكل البطالة في البلاد، فضلًا عن الأسواق التي ستفتح أمام بضائعنا الفلاحية والصناعية”.

وتابع: ”التوانسة ما بذلوش جهد كبير للمساهمة في حل الأزمة، وسفير الاتحاد الأوروبي يقوللنا الآن فرصة أخيرة للتوانسة باش يخاذوا بايهم في ليبيا..الحكومة المتتالية ما تلهاتش بالموضوع هذا ووقع التعامل مع ليبيا كأنها معركة ايديولجية بين علمانيين وإسلاميين”.

الغنوشي أكد أن مثلث تونس ليبيا والجزائر ينبغي أن يكون منطلقًا لإنعاش حلم المغرب العربي.

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