الولايات المتحدة – دخل أسطورة رياضة الغولف، الأميركي تايغر وودز، مرحلة “التعافي” بعد خضوعه امس لعملية جراحية في ساقه اليمنى، إثر حادث سير خطير في لوس أنجلوس، وذلك حسب ما أفاد طبيبه.

واعتبرت الشرطة أن وودز كان “محظوظا جدا” للنجاة من الحادث، لاسيما أن سيارته انقلبت عدة مرات في منطقة سير ساخنة بالقرب من لوس أنجلوس.

لكنه “مستيقظ حاليا، ويتجاوب، ويتعافى في غرفته بالمستشفى”، بحسب ما كشف ممثلوه في حسابه الشخصي على تويتر في وقت متأخر من الثلاثاء.

وفي البيان ذاته، قال أنيش ماهاجان، كبير المسؤولين الطبيين في مركز هاربور-يو سي أل إيه الطبي، إن وودز خضع لعملية جراحية لإصلاح “إصابات خطيرة في العظام” في أسفل ساقه اليمنى وكاحله، بما في ذلك إدخال قضيب في عظمة الساق واستخدام “مجموعة من المسامير والدبابيس” لتثبيت قدمه وكاحله.

وأفاد قائد الشرطة في مقاطعة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، بعدم ظهور أي إشارات على أن وودز كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول خلال الحادث الذي وقع في الصباح الباكر.

ومباشرة بعد الحادث، قال وكيل وودز في بيان لوسائل الإعلام الأميركية إن الأسطورة الذي كان وحيدا في السيارة، أخرج من بين الحطام بواسطة رجال الإطفاء والمسعفين، وأصيب “بجروح متعددة في الساق”.

ويعتبر وودز أحد أنجح لاعبي الغولف على الإطلاق، وقد فاز بـ15 بطولة كبرى.

وخضع وودز مؤخرا لجراحة خامسة في ظهره، وقال إنه غير متأكد مما إذا كان سيتمكن من اللعب في بطولة الماسترز القادمة والتي فاز بها آخر مرة عام 2019.

وحقق وودز عودة مذهلة من سلسلة من الإصابات التي هددت مسيرته، وتخطى المشاكل الشخصية للفوز بلقب الماسترز عام 2019، محرزا أول ألقابه الكبرى منذ بطولة أميركا المفتوحة عام 2008.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares