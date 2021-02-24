ليبيا – حث مجلس الدولة الاستشاري عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتخب على الإسراع في تقديم التشكيل الحكومي، مع اقتراب نهاية المدة الممنوحة لتقديم تشكيلة الحكومة للبرلمان لاعتمادها، حسب خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

مجلس الدولة الاستشاري دعا النواب في بيان له إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة، حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني.

وأكد المجلس دعمه لهذه الحكومة لإنجاز الاستحقاقات المنوطة بها، أهمها إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه في ديسمبر.

وشدد على عدم تدخله في أية اختيارات أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة، متمنيًا أن تكون الركيزة الأساسية في الاختيارات هي معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.

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