ليبيا – قال عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة كورونا علي المقدمي إن الوضع الوبائي ثابت حاليًا، وإن نتائج الحركة المجتمعية الكبيرة والاختلاط الذي حدث مؤخرًا في احتفالات فبراير، ستظهر خلال الأسبوع القادم.

المقدمي أكد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن اللقاح ضد فيروس كورونا محجوز باسم ليبيا، وفي انتظار الانتهاء من التجهيزات وتدريب الكوادر التي ستنفذ التطعيمات، إضافة إلى إيجاد آلية للتخلص من مخلفات الحملة.

وأوضح أن اللقاح الذي تم التعاقد بشأنه مع عدة شركات، سيصل في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد الانتهاء من التجهيزات، ومنها منظومة تسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، والتي ستبدأ بخط الدفاع الأول الجيش الأبيض.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية ستكون شريكًا في حملة تنفيذ اللقاح على مستحقيه، منوهًا إلى أن مشغلات المعامل تشهد نقصًا، وأنهم بصدد البحث عن حلول لسد هذا النقص.

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