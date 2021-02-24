ليبيا – رأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن شعار المرحلة الحالية هو المضي قدمًا نحو الاستقرار، وعلى ضوء ذلك يمكن قراءة وصول نائبي عقيلة ودعوتهما لتوحيد الصفوف وترتيب الخطوات، ولذلك فإن كل من يتخلف عن الركب سيتم تجاوزه، والمقصود هنا عقيلة صالح.

النعاس أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه: “قد تكون محاور الجلسة الرسمية وفق أولوية المرحلة، والتي تتمثل في منح الثقة للحكومة، ومن ثم يتم البدء في إعادة ترتيب البيت الداخلي لمجلس النواب”.

وقالت: إنه بخصوص المكان، فطرابلس مدينة ليبية وهي كانت وما زالت عاصمة البلاد، ولا شيء يمنع من أن تنعقد بها جلسة البرلمان المرتقبة.

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