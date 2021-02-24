“اليويفا” يعزي أتلانتا الإيطالي بوفاة لاعبه قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

“اليويفا” يعزي أتلانتا الإيطالي بوفاة لاعبه قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

سويسرا – ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، أن فريقا ريال مدريد الإسباني ومضيفه أتلانتا الإيطالي سيقفان دقيقة صمت تكريما للاعب الإيفواري ويلي براسيانو تا بي الذي توفي أمس الثلاثاء.

ونشر “اليويفا” اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي في “تويتر” صورة للاعب أتلانتا الراحل، وأرفقها بالقول: “بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، يشعر الجميع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحزن عميق لوفاة لاعب أتلانتا ويلي تا بي. سيكون هناك دقيقة صمت لتكريم ويلي قبل مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا بين أتلانتا وريال مدريد”.

وأعلن نادي أتلانتا الإيطالي أمس الثلاثاء وفاة لاعبه الإيفواري ويلي تا بي عن عمر 21 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وانضم تا بي إلى أتلانتا عام 2019 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي دون 19 عاما في نفس العام، قبل أن يصاب بسرطان الكبد ويبدأ رحلة العلاج من المرض الخبيث.

يذكر أن أتلانتا سيستضيف ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ”.

المصدر: UEFA/twitter

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