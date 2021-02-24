العراق – أكد البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم “داعش”.

وفي تغريدة له عبر موقع “تويتر”، كتب الكاظمي: “بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة، بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش”.

وأضاف: “كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية”.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية في العراق من حين إلى آخر لهجمات صاروخية، معظمها لا يتسبب في سقوط ضحايا، وكان أحدث الهجمات الصاروخية يوم الاثنين الماضي، وعادة ما يستهدف منفذو الهجمات مناطق تستضيف قوات أمريكية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأمريكية والمراكز السيادية الرئيسية العراقية.

وعادة ما تطلق الصواريخ في مثل هذه الهجمات جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

المصدر: RT + رويترز

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