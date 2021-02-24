بعد تلقيح 16 نائبا بدون موافقة من اللجنة الوطنية لكورونا في لبنان..البنك الدولي يهدد بوقف اللقاحات

بعد تلقيح 16 نائبا بدون موافقة من اللجنة الوطنية لكورونا في لبنان..البنك الدولي يهدد بوقف اللقاحات

لبنان – أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، إن تصرفات نواب لبنان تهدد الآن تمويل البنك الدولي لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وجاء ذلك بعد أن أشارت قناة “الجديد” اللبنانية، إلى أنه “جرى تلقيح 16 نائبا حاليا تفوق أعمارهم الـ75 عاما، في القاعة العامة لمجلس النواب​، بحضور ​وزارة الصحة العامة​ و​الصليب الأحمر اللبناني​، وهم مسجّلون على المنصة (سجل أسماء الذين يرغبون بالتطعيم ضد فيروس كورونا)، وأسماؤهم واردة”.

وهدد كومار بوقف اللقاحات المضادة لهذا الفيروس بعد هذه المعلومات، لافتا إلى أن هذا الأمر “لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي”.

وقال: “سنسجل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف، فعلى الجميع التسجيل وانتظار دورهم”، موجها السؤال إلى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بلبنان، عبد الرحمن البزري.

المصدر: “الجديد”

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