ليبيا – تلقىَ وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي، حيث تمت مناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

‏الاتصال شهد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية المصرية نقاشًا حول آخر التطورات على الساحة الليبية.

وتم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وجهود البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيهما.

كما تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة، حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.

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