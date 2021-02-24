إنجلترا – أعلن أطباء من مؤسسة أمراض القلب البريطانية، أن التعرّق المفرط من دون أسباب واضحة، يمكن أن يشير إلى مشكلات في القلب، ونوبة قلبية وشيكة.

وتشير Express، نقلا عن أطباء مؤسسة أمراض القلب البريطانية، إلى أن “ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة يتطلب من القلب المزيد من الجهد. لذلك يتعرّق الجسم كثيرا، من أجل تخفيض درجة الحرارة الناتجة عن المجهود الإضافي”.

ويؤكد الأطباء، على ضرورة استشارة الطبيب الأخصائي، حتى في حالة التعرّق الليلي من دون سبب واضح.

ويشير الأطباء، إلى أن أخطر حالات التعرّق، يصاحبها ألم مفاجئ في الصدر، ودوار أو غثيان. وفي هذه الحالة لا بد من مساعدة طبية سريعة.

وتحدث النوبة القلبية، غالبا، عندما تمنع جلطة دموية (Blood clot) تدفق الدم في الشريان التاجي – الوعاء الدموي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب. عرقلة تدفق الدم إلى القلب قد تؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب، أو حتى تدميرها كليا.

المصدر: نوفوستي

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