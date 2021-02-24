ليبيا – تلقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش أمس الثلاثاء إحاطة من ليبيكا شودري، منسقةِ فريق الخبراء المعني في ليبيا، التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وأعضاءِ الفريق.

البعثة الأممية أوضحت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الإحاطة كانت حول التقرير الأخير الذي يغطي عددًا من الملفات، منها المجموعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، وحظر الأسلحة، والتهريب والصادرات غير المشروعة، والجوانب الملاحية والإقليمية وغيرها.

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