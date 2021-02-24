الجزائر – تساءلت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية المتخصصة في التسلح والشؤون العسكرية إن كانت الجزائر من بين الدول التي طلبت شراء طائرات الشبح الروسية “سو 57” التي تعتبر الأحدث بروسيا والعالم.

يأتي هذا التساؤل بعدما نسبت المجلة لمسؤول روسي تأكيده في معرض أبو ظبي للسلاح، “إيديكس 2021″، أن موسكو تلقت أول الطلبات الأجنبية على طائرتها الشبح “سو 57″، جوهرة الصناعة العسكرية الروسية، من زبائن غير شرق أوسطيين. وقال المسؤول في الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري – التقني الروسية: “تم تسلمُ طلبات بشأن طائرات “سو 57، لكن لا توجد ضمنها دول من الشرق الأوسط”، دون أن يعني ذلك عدم اهتمام هذه الأخيرة بالطائرة، حسبما أضاف.

بالنسبة لـ: “ميليتري ووتش ماغزين”، يُتوقَّع أن تكون الجزائر، الكتومة عادةً في ما يتعلق باقتناءاتها الحربية الجديدة، “أول زبون أجنبي لـ” سو 57″ لتحديث وتطوير أسطولها الجوي الحربي وأنه توجد مؤشرات على أن طلبا لنحو 14 مقاتلة يكون قد تم تقديمه من قبلها لموسكو”. ولا تكشف الجزائر، أكبر زبون للسلاح الروسي، إلى جانب الهند، عن مقتنياتها العسكرية الجديدة، إلا بعد أن تدخل الخدمة على أراضيها.

يأتي بعد الجزائر على قائمة المهتمين بالمقاتلة المتخفية (الشبح) الروسية كل من الهند وفيتنام وماليزيا وميانمار.

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلة المتخفية، أو الشبح، “سو 57” الروسية المجهزة بأحدث التكنولوجيات الإلكترونية والمعلوماتية دخلت مرحلة التصنيع الواسع المتسارع في سنة 2019 ، وتم تسليم أول وحدة منها للقوات الجوية الروسية في شهر ديسمبر 2020 حسب “ميليتري ووتش”. وتتوقع المجلة أن الإنتاج سيتوسع بشكل كبير ابتداء من العام 2027 ، معززا بالذكاء الاصطناعي والصواريخ الباليستية فوق الصوتية.

المصدر: مجلة “The Military Watch Magazine” الأمريكية

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