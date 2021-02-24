ليبيا- أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

نورلاند أكد بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

بدوره، قال صالح :إنه يتعيّن على المجلس أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

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