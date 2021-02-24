مصر – أعلنت الحكومة المصرية، أنه تم تنفيذ 60 طابقا بالبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

ويقع البرج في منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والتي تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

وأوضحت الحكومة أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 33 %.

وتعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

المصدر: اليوم السابع

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