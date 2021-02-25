ليبيا – أعرب عضو إحدى فرق الاستجابة والرصد التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا بطرابلس رمزي أبو ستة عن تفهمه لسلبيات توقف الدراسة في ليبيا، مشيرًا إلى عدم اقتناع أولياء الأمور وقطاع كبير من المواطنين بخطورة الوباء.

أبو ستة وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الخميس قال إن هناك تهاونًا كبيرًا من قبل السلطات والمسؤولين والمواطنين لناحية إدراكهم لمدى خطورة الوباء.

وأضاف أن الأرقام غير المستقرة قد تشكل خطرًا على حياة المواطن، مشيرًا إلى أن اللجنة حاولت الدفع بتوصيات تواكب تطور الوباء حتى استقراره.

ولفت إلى أن المدارس هي ضمن التجمعات التي ستطاولها التوصيات، خصوصًا مع تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس بين صفوف التلاميذ.

وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية التي شددت الوزارة على التقيد بها، قال أبو ستة: لا أرى أنها مفيدة إلى درجة كبيرة، متوقعًا توقف الدراسة في أي وقت بسبب وضع الوباء غير المستقر.

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