أستراليا – أقر البرلمان الأسترالي قانونا يجبر عمالقة التكنولوجيا على دفع الأموال لوسائل الإعلام، مقابل محتواها الذي تنشره على منصاتها.

وتم إقرار القانون بدون أية عراقيل، بعد توصل الجانب الأسترالي لاتفاقيات مع “فيسبوك” و”غوغل”.

وقالت الحكومة إن “القانون سيضمن حصول المؤسسات الإعلامية على بدل عادل لقاء المحتوى الذي تنشره، مما يساعد على إبقاء الصحافة ذات الاهتمام العام حية في أستراليا”.

وكانت شركة “فيسبوك” أعلنت أنها ستعيد صفحات الأخبار الأسترالية، في أعقاب تفاوضها مع الحكومة الأسترالية، وتوصلهما إلى اتفاق.

وقال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ: “أعاد فيسبوك الصداقة مع أستراليا، وستعود الأخبار الأسترالية إلى منصة فيسبوك”، لافتا إلى أن “كانبيرا خاضت “معركة بالوكالة عن العالم”، في ظل تواصل دول أخرى مع شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.

وأضاف: “لم تخف فيسبوك وغوغل حقيقة معرفتهما بأن أعين العالم تنصب على أستراليا، ولذا حاولتا على ما أعتقد التوصل إلى قانون فعال هنا”.

المصدر: “لوفيغارو” + RT

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