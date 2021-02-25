مصر – تفقد رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد، استعداد وجاهزية قوات المدفعية ضمن المشروع الاستراتيجي (أحمس 3)، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات الجيش المصري.

ووفقا لبيان الجيش المصري، بدأت المرحلة باستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية، وتفقد اصطفاف عناصر وحدات المدفعية ومدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام.

وأشار رئيس أركان حرب الجيش المصري إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

وناقش رئيس الأركان، مجموعة من القادة والضباط المشاركين في المشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

المصدر: RT

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