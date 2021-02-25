ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المفوضية العليا للانتخابات مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي.

كما بحث الاجتماع الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي، عبر مشروع بيبول الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.

Share and Enjoy ! 0 Shares