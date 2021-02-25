ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته سليمان الفقيه أن تصريحات رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة بشأن وجود خيارات لديه تهمه شخصيًا وأخذت أكبر من حجمها، خاصة أن البعض حاول توظيفها بطريقة سيئة كأنه تهديد لمجلس النواب.

الفقيه قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ما يهم النواب هو استقرار ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه لو بذلت البعثة الأممية جهدًا مع مجلس النواب، أو ربع الجهد الذي بذلته مع لجنة الـ 75، لكان بالإمكان أن يكون الوضع مختلفًا حاليًا.

وأضاف: “البعثة بحسب الاتفاق السياسي ملزمة بالمادة 17 أن تجمع مجلس النواب الذي انتخبت في حالة الانقسام التي كانت تعاني منه البلاد، لكنه زاد انقسامه خلال هذه السنوات، وتم تحميل مسؤولية هذا الانقسام للنواب؛ لكن في الحقيقة هم ضحية استغلتها الأجسام التي استفادت من انقسام المجلس ليكون لها نفوذ بصفة مدنية وعسكرية، وهذا ما أوصل البلاد لهذه الحالة”.

وأوضح أن البيان الصادر عن 85 نائبًا تضمن دعمهم للوصول لحكومة تلتزم بالمواعيد وإجراء انتخابات نهاية العام الحالي، واستثناء الحكومات الموسعة، ورفض أن يكون بها نائب أو أي عضو من مجلس الدولة والنواب جملةً، وضرورة أن تكون حكومة كفاءات ومهنية لتقدم الخدمات لليبيين والتهيئة لانتخابات آخر العام.

أما بشأن رفض بعض النواب التوجه لمدينة طبرق أكد على أنه لا يوجد في المجمل رفض لأي مدينة، سواء كانت طبرق أو غدامس أو طرابلس، لكن ينبغي تسهيل هذا الأمر من الجهات الأخرى وخاصة الأمنية، وأن يكون هناك من يتحمل المسؤولية الكاملة في سلامة أعضاء مجلس النواب.

وتابع: “أعتقد أن سهام سرقيوة ما زالت بين أنظار الكثير من النواب، ربما بعض النواب لديهم الشجاعة والمخاطرة وربما أمور أخرى تحميهم، لكن لا نستطيع أن نحمل فيه 150 نائبًا أن يجتمعوا بدون أن يكون هناك ضمانات أمنية حقيقية، الأمر الثاني ينبغي أن يكون واضحًا لدى الجميع أنه يوجد انقسام حقيقي في مجلس النواب، والآن حريصون على إنهائه بموضوعية، هناك مجلس في العاصمة ومجلس نواب في طبرق”.

وأبدى استعداده للقاء بأي مكان شرق ليبيا أو جنوبها أو غربها، بشرط أن يكون هناك ضمانات حقيقية، مشيرًا إلى أن النواب بالاجتماع الأخير في صبراتة كانوا على استعداد للذهاب لسرت، بشرط أن تقول لجنة الـ 5+5 مجتمعة بأن سرت آمنة وجاهزة لاستقبال مجلس النواب، خاصة أن جل النواب من الشرق والجنوب في العاصمة الآن.

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