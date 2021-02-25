الكويت – حلت الكويت في المركز الـ33 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2020، الصادر عن مجلة “الإيكونوميست”، فيما جاءت روسيا في المرتبة الـ24 عالميا.

ويتناول مؤشر الأمن الغذائي القضايا الأساسية المتمثلة في تكاليف الغذاء وتوافره وجودته في 113 دولة حول العالم، كما يعد نموذجا ديناميكيا للمقاييس الكمية والنوعية حول الأمن الغذائي في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

ويتم ترتيب الدول على المؤشر على أساس 4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.

ووفقا للمؤشر فقد تصدرت الكويت ترتيب الدول العربية للعام 2020، في حين جاءت دولة اليمن، التي تعيش حربا منذ سنوات، في المركز الأخير عربيا وعالميا.

وعربيا، بعد الكويت جاءت في المركز الثاني في الترتيب العربي سلطنة عمان (المركز 34 عالميا)، ومن ثم قطر (المركز 37 عالميا)، فالسعودية (المركز 38 عالميا)، تليها الإمارات (المركز 42 عالميا) في المركز الخامس عربيا، فالبحرين (المركز 49 عالميا).

أما مصر، التي تعد أكبر دول عربية من حيث عدد السكان فقد جاءت، في المرتبة العاشرة عربيا والـ60 عالميا، وتقدمت مصر في التصنيف على دول مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند.

بينما تذيلت سوريا والسودان واليمن الترتيب ضمن مؤشر الأمن الغذائي، إذ جاءت سوريا في المرتبة 101 عالميا، والسودان في المرتبة 112 عالميا، واليمن في المرتبة 113 عالميا.

وفي يتعلق بالترتيب العالمي فقد احتلت فنلندا الصدارة في مؤشر الأمن الغذائي تلتها في المركز الثاني إيرلندا ومن ثم هولندا، وجاءت النمسا والتشيك في المركزين الرابع والخامس، أما الولايات المتحدة فقد جاءت في المرتبة الـ11، وقد سبقتها إسرائيل التي حلت في المرتبة الثامنة.

وفيما يتعلق بروسيا فقد جاءت بالمرتبة الـ24، على الرغم من اعتبارها أكبر مصدر للحبوب وتحديدا القمح في العالم، وبالرغم من القفزة التي شهدها القطاع الزراعي والغذائي في روسيا منذ العام 2014.

المصدر: RT

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