ليبيا- أكد الناطق باسم بلدية سبها أسامة الوافي عزم البلدية إصدار قرار بالإغلاق التام لمدة أسبوع، تنفيذًا لتوصيات لجنة جائحة كورونا في سبها.

الوافي أشار خلال تصريحات صحفية لقناة ليبيا لكل الأحرار تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الإغلاق يشمل تعليق الدراسة وكافة المناشط، ويستثني قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي متفاقم.

وبحسب ليبيا لكل الأحرار، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عبد الحميد الفاخري: إن مراكز العمل ممتلئة وإن الأعداد كبيرة ومن كل مناطق الجنوب، مبينًا أن نسبة الإصابات بكورونا كانت في السابق تصل إلى 35%، بينما وصلت المعدلات الثلاثاء إلى 70%، مضيفًا أنهم قدموا توصياتهم للبلدية بالخصوص.

Share and Enjoy ! 0 Shares