بوتين: الحرب على الإرهاب مستمرة حتى في جبهات بعيدة مثل سوريا

بوتين: الحرب على الإرهاب مستمرة حتى في جبهات بعيدة مثل سوريا

روسيا – اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإرهاب يمثل أخطر تهديد لبلاده والعالم، مشيرا إلى أن مكافحته مستمرة على جبهات بعيدة مثل سوريا.

وقال بوتين، خلال اجتماع لقيادة هيئة الأمن الفدرالية الروسية، امس: “إن الإرهاب يمثل التهديد الأوحد والأخطر، ومكافحته تتطلب الجاهزية الدائمة والإجراءات العملية الاستباقية المدروسة قبل كل شيء”.

وأشار بوتين إلى أن قوات الأمن الروسية قضت في ديسمبر العام الماضي على آخر عصابة منظمة كانت تنفذ جرائم على أراضي جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا الروسيتين، لافتا إلى أن العمل جار كذلك على الجبهات البعيدة بما في ذلك سوريا.

وأضاف: “في الوقت نفسه، أود أن أشير إلى أنه تم منع 72 حادثا إرهابيا في عام 2020، أي أكثر بـ 25% من العام الماضي حيث تم منع 57 حادثا”.

وأطلقت روسيا في سبتمبر 2015 عملية عسكرية لمكافحة التشكيلات الإرهابية في سوريا، وأسهمت القوات الروسية في استعادة الجيش السوري السيطرة على معظم الأراضي البلاد وتكبيد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” هزائم موجعة.

المصدر: وكالات

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