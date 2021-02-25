إنجلترا – يقترب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، من قيادة المنتخب الألماني لكرة القدم، في الفترة المقبلة، حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية.

وتحدثت صحيفة “بيلد” الألمانية عن موعد تولي كلوب مدرب “الريدز” الحالي مسؤولية تدريب منتخب المانشافت، خلفا لخواكيم لوف. وأشارت إلى أن كلوب لن يستمر حتى نهاية عقده مع ليفربول الذي سينتهي في صيف عام 2024، وأنه سيتولى مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم القادمة .

ونفى كلوب سابقا في مقابلات صحفية سابقة، الشائعات حول رحيله، لكن مستقبل المدرب الألماني بات موضع شك بعدما خسر الريدز 4 مباريات متتالية في البريميرليغ.

وأضافت الصحيفة: “هناك فرصة بنسبة 68% لكلوب في خلافة يواكيم لوف في المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس العالم 2022، بينما بنسبة 32% سيستمر مع ليفربول”.

وأشار التقرير، إلى أن كلوب قد يغادر ليفربول في صيف 2022، مما يمنحه 6 أشهر من الراحة قبل تولي قيادة منتخب الماكينات أوائل عام 2023، ليقود الفريق في بطولة أوروبا في العام التالي.

وارتبط اسم كلوب بتدريب منتخب بلاده، بعد الخروج غير المتوقع للمانشافت من دور المجموعات في مونديال روسيا عام 2018.

المصدر: bild.de

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