ليبيا- أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة داخلية الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي تمكن عناصرها من إنقاذ 94 مهاجرًا غير شرعي.

بيان للإدارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى هؤلاء المنتمين لجنسيات مختلفة عثر عليهم تائهين في عرض البحر في قارب مطاطي متهالك، لتقوم عناصرها بإنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين التابعة لها في ميناء طرابلس، مؤكدًا أن من بينهم 10 نساء وطفلين.

وأكد البيان تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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