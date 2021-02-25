فيينا – أفادت بيانات التداول بتسارع زيادة أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر خام “برنت” 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير الماضي.

واعتبارا من الساعة 18:50 بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لمزيج نفط بحر الشمال ماركة “برنت” بنسبة 2​​​.68 بالمئة ليبلغ 67.12 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 2.45 بالمئة ليبلغ 66.06 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.27 بالمئة ليبلغ 63.07 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية في وقت سابق، أن إنتاج النفط في البلاد للأسبوع المنتهي في 19 فبراير، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي، وبلغ 9.7 مليون برميل يوميا. وقبل أسبوع، كان الإنتاج 10.8 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق توقع البنك الدولي، ارتفاعا بأسعار النفط من 41 دولارا في 2020 إلى 44 دولارا للبرميل في 2021 وإلى 50 دولارا للبرميل في 2020.

المصدر: “سبوتنيك”

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